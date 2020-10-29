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Решение КСУ об отмене е-декларирования: Зеленский обратился к правоохранителям

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский просит правоохранителей разобраться, что привело к решению Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования. Глава государства попросил их "получить все детали".

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Об этом он сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Хочу сказать от себя: эти моменты влияния на работу Конституционного суда Украины, здесь бы я хотел с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы они получили все детали, которые привели к этому решению", - заявил президент.

Отметим, Зеленский заверил, что, несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в парламент должны подать соответствующие законопроекты.

Как писало РБК-Украина, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.

Напомним также, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что у Зеленского не исключают замену судей Конституционного суда Украины после скандальных решений.

Подчеркнем, Конституционный суд Украины в ранее обнародованном заявлении заявил, что испытывает длительное давление со стороны антикоррупционных органов. Повлиять на работу суда также пытаются политики.

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