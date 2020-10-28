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Конституційний суд заявив про тиск з боку НАБУ і НАПК

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 16:09
Конституційний суд заявив про тиск з боку НАБУ і НАПК Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Конституційний суд України відчуває тривалий тиск з боку антикорупційних органів. Вплинути на роботу суду також намагаються політики.

Про це повідомляється в заяві КСУ.

У своїй заяві судді звертаються до президента Володимира Зеленського, голови Верховної ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Суд стверджує, що протягом кількох місяців він знаходяться під тиском Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК), Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також деяких політиків.

"Незаконний вплив виявляється як на окремих суддів, так і на суд в цілому з метою зупинки його роботи, підриву авторитету і втрати суспільної довіри", - сказано в заяві.

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