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Реєстр е-декларацій знову відкритий для публічного доступу

Автор: Инна Собора

НАЗК відновило доступ до Реєстру електронних декларацій. Це зробили на виконання рішення президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів.

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Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

Зазначається, що Кабмін на позачерговому засіданні прийняв розпорядження , яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

"На виконання Розпорядження НАЗК поновило публічний доступ до Реєстру за посиланням https://public.nazk.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, середу, 28 жовтня, з 19:00 Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Пізніше в КСУ заявили, що скасували перевірку електронного декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.

РБК-Україна писало, що 29 жовтня Кабмін зобов'язав НАПКА невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

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