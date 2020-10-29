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Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 20:43
Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру електронних декларацій чиновників. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Тільки що на позачерговому засіданні уряду, на виконання рішення РНБО прийняли Розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки", - повідомив він.

Оновлено о 20:43: як розповіли в Офісі президента, уряд доручив НАЗК забезпечити цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій, а також забезпечити проведення спеціальних перевірок в межах закону "Про запобігання корупції".

"Державні органи, органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступ НАЗК до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, тримачами яких вони є. Також вони мають надавати інформацію, серед іншого з обмеженим доступом, за письмовими запитами НАЗК", - додали в ОП.

Нагадаємо, Конституційний суд України скасував право НАЗК перевіряти електронні декларації і виявляти конфлікт інтересів. У зв'язку з цим рішенням закрили доступ в Єдиний реєстр електронних декларацій.

Крім того, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

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Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій
РБК-Українаінформаційне агентство Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій
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