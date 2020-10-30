Реестр е-деклараций снова открыт для публичного доступа

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило доступ к Реестру электронных деклараций. Это сделали во исполнение решения президента Владимира Зеленского и Кабинета министров.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Отмечается, что Кабмин на внеочередном заседании принял распоряжение , которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.
"Во исполнение распоряжения НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке https://public.nazk.gov.ua", - говорится в сообщении.
Напомним, среду, 28 октября, с 19:00 Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций.
Позже в КСУ заявили, что отменили проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.
РБК-Украина писало, что 29 октября Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.