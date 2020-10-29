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В КСУ пояснили скандальне рішення про скасування е-декларацій

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 08:30
В КСУ пояснили скандальне рішення про скасування е-декларацій Фото: судді КСУ (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Конституційний суд України (КСУ) скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади. КСУ не міг виділити у своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко, йдеться в матеріалі "Корупція в законі. Як і чому КСУ "вбив" електронне декларування".

За його словами, перевіряти суддів повинні мати право лише органи судової гілки влади.

"Так, так буде якийсь час, поки законодавець не врегулює ситуацію. Так, зараз за фактом ці норми (про перевірку декларацій, - ред.) ні до кого не застосовуються, тому що так законодавець сформулював норму, що її не можна розділити", - сказав Сліденко.

Однак, суддя каже, що е-декларування зберігається в повному обсязі і поширюється на всіх осіб. Сліденко вважає, що немає жодної країни в світі, де виконавча влада контролює судову.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

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