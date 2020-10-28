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НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій

Новость на русском → Київ, Середа 28 жовтня 2020 19:08
НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій Фото: глава НАЗК Олександр Новіков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 28 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Доступ до реєстру не доступний з 19:00.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Це означає, що державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників, а НАЗК припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення", - йдеться в повідомленні.

За словами глави відомства Олександра Новікова, закриття реєстру є нищівною поразкою антикорупційної реформи в Україні.

"Сподіваємося, що законодавці не будуть ігнорувати цю ситуацію, а в Україні ще буде шанс на державний апарат без корупції", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд заявив про багатомісячний тиск з боку НАЗК і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Звернення було направлено до президента, голови Верховної ради та прем'єр-міністру.

Крім того, вчора Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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