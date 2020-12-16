Рада зняла з порядку денного питання звільнення Абрамовського

Верховна рада зняла з сьогоднішнього порядку денного питання звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Профільному комітету потрібен час на доопрацювання.

Про це заявив глава ВР Дмитро Разумков в ході засідання парламенту.

"Питання щодо розгляду заяви про відставку міністра екології. Профільний комітет попросив дати додатковий час на вивчення цього питання та проведення усіх необхідних процедур щодо підготовки його до розгляду у залі. Тому є пропозиція сьогодні зняти його з порядку денного", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, в ході вчорашнього засідання фракції "Слуга народу" частина народних депутатів виступила проти звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Депутати попросили поки відкласти це питання. Відкласти звільнення глави Мінекології просила велика кількість депутатів, зокрема, мажоритарники й представники профільного комітету.

Як писало РБК-Україна, Разумков вчора заявив, що в Раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів. Глава парламенту дав доручення профільним комітетам розглянути ці заяви, щоб нардепи змогли розглянути ці питання у сесійній залі вже сьогодні.

Так, главу Мінветеранів Сергія Бесараба Рада сьогодні звільнила. За це проголосував 251 парламентарій.