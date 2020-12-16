Рада звільнила голову Мінветеранів Бесараба

Верховна рада України звільнила міністра ветеранів Сергія Бесараба. Народні депутати схвалили відповідний проект постанови №4498.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосував 251 нардеп.

У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.

Народні депутати висловили невдоволення відсутністю міністра на засіданні й тим, що він не надав звіт за результатами виконаної роботи.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вчора заявив, що в Раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів. Глава парламенту дав доручення профільним комітетам розглянути ці заяви, щоб нардепи змогли розглянути ці питання у сесійній залі вже сьогодні.

Як писало РБК-Україна, парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також нового міністра у справах ветеранів. Крім того, в монобільшості розповіли, хто може очолити ці міністерства.

Нагадаємо, вчора в "Слузі народу" анонсували, що через необхідність додаткових консультацій заяви про відставку міністрів ветеранів та екології, швидше за все, нардепи розглянуть у п'ятницю.

Крім того, в ході вчорашнього засідання фракції "Слуга народу" частина народних депутатів виступила проти звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Депутати попросили поки відкласти це питання.