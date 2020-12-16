Рада сняла с повестки дня вопрос увольнения Абрамовского

Верховная рада сняла с сегодняшней повестки дня вопрос увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Профильному комитету требуется время на доработку.

Об этом заявил глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания парламента.

"Вопрос о рассмотрении заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведение всех необходимых процедур по подготовке его к рассмотрению в зале. Поэтому есть предложение сегодня снять его с повестки дня", - сказал глава Рады.

Напомним, в ходе вчерашнего заседания фракции "Слуга народа" часть народных депутатов выступила против увольнения министра экологии Романа Абрамовского. Депутаты попросили пока отложить этот вопрос. Отложить увольнение главы Минэкологии просило большое количество депутатов, в частности, мажоритарщики и представители профильного комитета.

Как писало РБК-Украина, Разумков вчера заявил, что в Раду поступили заявления об отставке от министра экологии и министра ветеранов. Глава парламента дал поручения профильным комитетам рассмотреть эти заявления, чтобы нардепы смогли рассмотреть эти вопросы в сессионном зале уже сегодня.

Так, главу Минветеранов Сергея Бессараба Рада сегодня уволила. За это проголосовал 251 парламентарий.