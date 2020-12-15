RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Рада розгляне призначення в Кабмін 17-18 грудня, - Корнієнко

Автор: Дмитро Левицький

Верховна рада не планує розглядати на завтрашньому засіданні питання призначення нових міністрів. На завтрашньому порядку денному лише звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Про це на брифінгу за підсумками засіданні фракції "Слуга народу" заявив нардеп Олександр Корнієнко.

Як розповів Корнієнко, на сьогоднішньому засіданні заслухали всіх кандидатів на міністерські посади, однак завтра за їх призначення народні депутати не будуть голосувати.

"Будуть голосуватися, скоріш за все, в четвер (17 грудня - ред.). Якщо буде питання по Абрамовському вирішено, то в четвер голосуватимуть його звільнення, а в п'ятницю (18 грудня - ред.) призначення. Завтра голосуватиметься звільнення Бессараба", - зазначив він.

Нардеп додав, що завтра кандидати на посади в Кабміні мають зустрітися з іншими парламентськими фракціями, щоб знайти серед них підтримку.

"Монобільшість дасть максимальну кількість голосів й інші фракції, я думаю, будуть їх підтримувати", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, цього тижня парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також змінити міністра у справах ветеранів. У "Слузі народу" розповіли, хто може очолити ці міністерства.

Крім того, народні депутати можуть призначити нових міністрів екології та аграрної політики. У монобільшості назвали кандидатів на ці посади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниназначениеВерховна РадаСлуга народаОлександр Корнієнко