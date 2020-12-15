У Кабміні можуть з'явитися нові міністри. Серед кандидатів Вітренко і Лапутіна

Сьогодні ввечері, 15 грудня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорять кадрові питання, а саме призначення трьох нових міністрів до уряду Дениса Шмигаля. В обговоренні буде брати участь президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко.

За її словами, на засіданні фракції розглянуть кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, Юрія Вітренка - на посаду голови Міністерства енергетики, а також Юлію Лапутіну - на пост міністра у справах ветеранів.

У той же час один зі співрозмовників видання в правлячій фракції також припустив, що Вітренку запропонують нову посаду в Кабінеті міністрів - профільного віце-прем'єр-міністра з питань енергетики.

Хто може стати новими міністрами

Сергій Шкарлет на сьогодні керує Міністерством освіти і науки на посаді в. о. міністра. Влітку профільний комітет Ради не схвалив його призначення міністром через політичну біографію та зв'язки з Партією регіонів. Крім того, він став фігурантом скандалу про плагіат у наукових роботах, критика на його адресу лунала і від чиновників Євросоюзу.

Юрій Вітренко відомий своєю роботою на посаді виконавчого директора НАК "Нафтогаз України". Він пішов з компанії влітку після того, як його позицію скоротили. Одним з головних досягнень став виграний у російського "Газпрому" міжнародний арбітраж.

Що стосується Юлії Лапутіної, то в березні 2020 року вона стала другою жінкою в Україні, яка отримала генеральське звання. На той момент вона займала посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Є бойовим офіцером.