"Слуга народу" може розглянути на фракції призначення ще двох міністрів
Фракція "Слуга народу" збереться на засідання пізно ввечері. Нардепи можуть розглянути призначення ще двох міністрів.
Про це написав заступник голови комітету Верховної ради з організації держвлади Олександр Качура у своєму Telegram.
"Засідання фракції "Слуга народу" переноситься на пізній вечір... Можливо, буде розглядатися питання роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, кандидат на посаду міністра - Роман Лещенко... Можлива зміна глави Мінекології - буде запропонований Роман Опімах", - розповів парламентарій.
Нардепи також обговорять кандидатури Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики України, Сергія Шкарлета - на посаду міністра освіти й науки та Юлії Лапутіної - на посаду міністра у справах ветеранів.
Раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат від СН Галина Янченко розповіла, що сьогодні ввечері на засіданні фракції обговорять кадрові питання, а саме призначення трьох нових міністрів в уряд Дениса Шмигаля. В обговоренні візьме участь президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу". Основна тема обговорення - кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Зустріч президента з депутатами відбудеться ввечері.
Так, вчора глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість призначення міністрів освіти й енергетики вже на цьому тижні.