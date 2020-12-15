Рада рассмотрит назначения в Кабмин 17-18 декабря, - Корниенко

Верховная рада не планирует рассматривать на завтрашнем заседании вопрос назначения новых министров. На завтрашней повестке дня только увольнение министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Об этом на брифинге по итогам заседании фракции "Слуга народа" заявил нардеп Александр Корниенко.

Как рассказал Корниенко, на сегодняшнем заседании заслушали всех кандидатов на министерские должности, однако завтра за их назначение народные депутаты не будут голосовать.

"Будут голосоваться, скорее всего, в четверг (17 декабря - ред.). Если вопрос по Абрамовскому будет решен, то в четверг будут голосовать за его увольнение, а в пятницу (18 декабря - ред.) назначение. Завтра будет голосоваться увольнение Бессараба", - отметил он.

Нардеп добавил, что завтра кандидаты на должности в Кабмине должны встретиться с другими парламентскими фракциями, чтобы найти среди них поддержку.

"Монобольшинство даст максимальное количество голосов и другие фракции, я думаю, будут их поддерживать", - добавил Корниенко.

Напомним, на этой неделе парламент может назначить новых министров образования, энергетики, а также сменить министра по делам ветеранов. В "Слуге народа" рассказали, кто может возглавить эти ведомства.

Кроме того, народные депутаты могут назначить новых министров экологии и аграрной политики. В монобольшинстве назвали кандидатов на эти должности.