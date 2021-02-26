У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції

У Кремлі зробили заяву через обшуки біля офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". У РФ назвали це репресіями.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Він заявив, що є побоювання, що це буде продовжуватися.
"Є побоювання, що реакція (на опозицію, - ред.) буде далі набирати обертів в Україні", - сказав він.
РБК-Україна писало, що українські правоохоронці провели обшуки біля офісу ОПЗЖ. Там виявили мікроавтобус, на якому втекли учасники стрілянини поблизу забудови в Голосіївському районі Києва.
Як повідомлялося, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла.
Нагадаємо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".
Зазначимо, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу.