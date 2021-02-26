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У Путіна заявили про "репресивні" дії України проти опозиції

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі зробили заяву через обшуки біля офісу політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". У РФ назвали це репресіями.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Він заявив, що є побоювання, що це буде продовжуватися.

"Є побоювання, що реакція (на опозицію, - ред.) буде далі набирати обертів в Україні", - сказав він.

РБК-Україна писало, що українські правоохоронці провели обшуки біля офісу ОПЗЖ. Там виявили мікроавтобус, на якому втекли учасники стрілянини поблизу забудови в Голосіївському районі Києва.

Як повідомлялося, група осіб приїхала на автомобілі до будівельного майданчика і почала стріляти в повітря, після чого з місця події зникла.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Зазначимо, Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу.

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Новини України Володимир ПутінУкраїнаОпозиційна платформа За життя
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