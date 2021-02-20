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РНБО ввів санкції проти Медведчука і Марченко: що це означає

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 18:38
РНБО ввів санкції проти Медведчука і Марченко: що це означає Фото: Віктор Медведчук та Оксана Марченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У п'ятницю, 19 лютого, Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) України прийняла рішення про введення санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладено на майно і бізнес політика і його дружини.

Які наслідки цього рішення - читайте на РБК-Україна.

19 лютого секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу повідомив про введення санкцій проти Медведчука, Марченко, а також ще шістьох фізичних осіб, серед яких громадяни Росії.

Крім того, в списку Наталя Лавренюк, яку вважають цивільною дружиною нардепа і соратника Медведчука Тараса Козака - проти нього ввели санкції на початку лютого. Також введено обмеження і проти 19 юридичних осіб, пов'язаних з Медведчуком і Марченко.

Сьогодні, 20 лютого на сайті президента України було опубліковано укази про санкції. Зокрема, на майно Медведчука і Марченко накладено арешт, в тому числі, на 25%-у частку в телеканалах "1+1" і "2+2". Ці санкції не вплинуть на роботу каналів.

Причиною введення санкцій стало розслідування СБУ щодо фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

По території України проходить 1433 км трубопроводу, яким володіють білоруський бізнесмен Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер через компанію "ПрикарпатЗахідтранс".

Останнього пов'язують з оточенням Медведчука. "ПрикарпатЗахідтранс" експлуатує близько 800 км нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", за яким дизельне паливо з Росії та Білорусі качають для України і транзиту в Європу.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Козака. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Раніше Данилов заявляв про неможливість скасування санкцій проти каналів 112, ZIK і NewsOne. Він зазначив, що рішення РНБО готувався тривалий час.

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