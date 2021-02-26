У Путина заявили о "репрессивных" действиях Украины против оппозиции

Он заявил, что есть опасения, что это будет продолжаться.

"Есть опасения, что реакция (на оппозицию, - ред.) будет дальше набирать обороты в Украине", - сказал он.

РБК-Украина писало, что украинские правоохранители провели обыски возле офиса ОПЗЖ. Там обнаружили микроавтобус, на котором скрылись участники стрельбы вблизи застройки в Голосеевском районе Киева.

Как сообщалось, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась.