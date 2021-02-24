"Трубу Медведчука" повернули під контроль держави. Все майно арештовано

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука" . Її передадуть АРМА.

Згідно з рішенням суду, все майно (в тому числі будівлі, споруди та інші об'єкти, які знаходяться в Україні) буде передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

До цього СБУ і НАБУ виявили, що посадові особи компанії "ПрикарпатЗахідтранс" на підставі підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

"Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності", - додали в СБУ.

Відзначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.