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У Путина назвали Украину частью "русского мира"

Новина українською → Москва, Понедельник 08 февраля 2021 11:25
У Путина назвали Украину частью "русского мира" Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле считают Украину якобы частью "русского мира". Российской власти не нравится отрицание этого со стороны Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Москве не нравится имеющая место в Киеве линия на отрицание этой "общности".

"Русский мир был и будет оставаться приоритетом для российского государства", - заявил он.

Песков, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктором Медведчуком, заявил, что "русский мир" был и будет оставаться приоритетом для Кремля.

Напомним, в Кремле осудили закрытие трех телеканалов в Украине - "112 Украина", NewsOne, ZIK. У президента РФ считают, что это не соответствует международным нормам.

Отметим, Владимир Путин обсудил нормандский формат по урегулированию на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон обещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому Макрон продолжить поддержку для продвижения в мирном процессе.

РБК-Украина писало, что российские власти исключают возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в ближайшее время. Для таких переговоров пока нет "субстанции".

Также в Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время.

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У Путина назвали Украину частью "русского мира"
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
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