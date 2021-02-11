Президент Євроради відвідає Україну: названо дату візиту

Президент Європейської ради Шарль Мішель планує зробити офіційний візит в Україну. Його візит заплановано на 2-3 березня.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає прес-служба ОП.
В межах цього візиту Шарль Мішель відвідає Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським.
"Ми чітко розуміємо завдання, які стоять перед нами для прискорення нашого руху до стратегічної мети у відносинах з ЄС. Президент очікує від уряду та парламенту результативної роботи з виконання Угоди про асоціацію та ключових реформ", - написав він в колонці для видання "Новое время".
За його словами, у цьому році очікується підписання угоди про Спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення "промислового безвізу" з ЄС.
"Українська сторона також готується до візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля в Україну, який має відбутися 2-3 березня", - зазначив заступник голови ОП.
Нагадаємо, у вівторок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.
Зазначимо, МЗС України привітав ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні заявили, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.
У цій доповіді були успіхи України та основні проблеми, які гальмують реформи.