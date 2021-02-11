Корупція та вплив олігархів: головне з доповіді Європарламенту щодо України

Європейський парламент схвалив доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію України з Європейським союзом. У ній відзначаються успіхи України та основні проблеми, які гальмують реформи.

Доповідь опубліковано на сайті Європарламенту , а РБК-Україна приводить головне з цього документа.

Що з перспективою членства в ЄС

Європейський союз офіційно не заявляє про перспективу вступу України. Однак у відповідності з Договором про ЄС будь-яка європейська країна має таку перспективу, в тому числі Україна. Але Києву поки слід зосередитися на виконанні необхідних критеріїв, а також розвитку демократії, захисті прав людини і меншин і на дотриманні верховенства права.

Угоду про асоціацію переглянуть

Європарламент підтримав оновлення Угоди, оскільки треба враховувати "еволюцію нормативної бази економічного розвитку". Таким чином, цього року буде проведено всебічну оцінку, а також оновлять пункти, які стосуються торгівлі та секторальної євроінтеграції України (цифрова економіка, енергетика тощо).

Корупція

У доповіді йдеться про те, що підтримка України з боку ЄС, у тому числі фінансова, залежить від виконання зобов'язань, особливо в боротьбі з корупцією.

"Незважаючи на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує заважати процесу реформ", - наголошується в документі.

Окрему увагу приділили корупції серед українських суддів і закликали посилити боротьбу з нею.

Конституційна криза

Євродепутати погодилися з тим, що рішення Конституційного суду України, які стосувалися антикорупційних органів, і подальша криза стала загрозою для здатності президента Володимира Зеленського проводити реформи.

Неприкритий вплив олігархів

Європарламент вкрай стурбований спробами підірвати досягнення України в демократичних реформах. Також особливий акцент робиться на тому, що українські олігархи захоплюють політичну владу і послабили фракцію "Слуги народу" у Верховній раді.

НАБУ - найефективніший антикорупційний орган

Національне антикорупційне бюро України названо найбільш ефективним органом. Однак для його роботи треба привести профільне законодавство у відповідності з Конституцією.

Крим, Донбас і санкції проти Росії

Ситуації з безпекою в Україні присвячено великий розділ. В черговий раз Європарламент засудив окупацію Криму та агресію на Сході України, закликав Росію вивести війська і пообіцяв, що санкції збережуться до повного виконання мінських угод та відновлення територіальної цілісності.

Також Європарламент підкреслив, що в окремих районах Донецької та Луганської областей немає умов для вільних і чесних виборів. При цьому, коли ситуація дозволить, Євросоюз має направити в регіон свою місію для розмінування, підготовки місцевих виборів і так далі.