Президент Евросовета посетит Украину: названа дата визита

В рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы четко понимаем задачи, которые стоят перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ", - написал он в колонке для издания "Новое время".

По его словам, в этом году ожидается подписание соглашения о Совместном авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС.

"Украинская сторона также готовится к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который должен состояться 2-3 марта", - отметил заместитель главы ОП.