Президент Евросовета посетит Украину: названа дата визита

Президент Европейского совета Шарль Мишель планирует совершить официальный визит в Украину. Его визит запланирован на 2-3 марта.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.
В рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы четко понимаем задачи, которые стоят перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ", - написал он в колонке для издания "Новое время".
По его словам, в этом году ожидается подписание соглашения о Совместном авиационном пространстве и сдвиги в вопросе заключения "промышленного безвиза" с ЕС.
"Украинская сторона также готовится к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который должен состояться 2-3 марта", - отметил заместитель главы ОП.
Напомним, во вторник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе встречи они обсудили ассоциацию Украины с Евросоюзом.
Отметим, МИД Украины приветствовал Европейским парламентом доклад об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Украине заявили, что документ содержит важные сигналы для дальнейшего сотрудничества.
В этом докладе были успехи Украины и основные проблемы, которые тормозят реформы.