МЗС відреагував на доповідь Євросоюзу по Україні: врахуємо рекомендації

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС . В Україні заявили, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.

"Ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, але й містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС", - йдеться у заяві.

Європарламент засуджує російську агресію в Україні та закликає звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей. МЗС України називає це надзвичайно важливим закликом.

"У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією", - відзначили в МЗС.

Зазначимо, Європарламент розкритикував Україну через корупцію, яка гальмує реформи, відсутність політичної волі в забезпеченні незалежності судової системи. Також в ЄП закликали створити механізм моніторингу за реалізацією реформ.