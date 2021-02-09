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Шмигаль і президент Євроради обговорили асоціацію України з ЄС

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 09 лютого 2021 17:44
Шмигаль і президент Євроради обговорили асоціацію України з ЄС Фото: Денис Шмигаль і Шарль Мішель (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. В ході зустрічі вони обговорили асоціацію України з Євросоюзом.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Так, в ході переговорів Шмигаль заявив, що Україна розраховує на узгодження конкретних термінів для запуску процесу досягнення цілей щодо Угоди про асоціацію з ЄС.

За його словами, Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України в ЄС.

"Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України в ЄС, а роботу з імплементації - як основу для тісного зшивання наших економік і ринків", - заявив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що одним із пріоритетів України є початок діалогу щодо оновлення програми щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Це буде сприяти подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди", - зазначив прем'єр.

Він також відзначив цінність початку офіційного діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

"Україна віддана подальшої інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов'язань по наближенню українського законодавства у сфері енергетики до законодавства ЄС", - підкреслив він.

Крім того, український прем'єр подякував Шарлю Мішелю і Євросоюз за підтримку цілей створення "Кримської платформи".

"Ми очікуємо, що Євросоюз активно включиться в установчого саміту платформи який запланований на серпень 2021 в Києві", - додав він.

Нагадаємо, раніше президенти Ради Європи і Єврокомісії анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

Раніше повідомлялося, що в листі до президента Володимира Зеленського лідери Ради Європи і Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.

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