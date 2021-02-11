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МЗС відреагував на доповідь Євросоюзу по Україні: врахуємо рекомендації

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні заявили, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.

Про це йдеться у заяві МЗС.

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"Ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, але й містить важливі сигнали щодо всього спектру наших відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС", - йдеться у заяві.

Європарламент засуджує російську агресію в Україні та закликає звільнити всіх українських політичних в'язнів та військовополонених у Росії, Криму та на непідконтрольних Україні частинах Донецької і Луганської областей. МЗС України називає це надзвичайно важливим закликом.

"У доповіді відзначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією", - відзначили в МЗС.

Зазначимо, Європарламент розкритикував Україну через корупцію, яка гальмує реформи, відсутність політичної волі в забезпеченні незалежності судової системи. Також в ЄП закликали створити механізм моніторингу за реалізацією реформ.

Раніше повідомлялось, що українських держслужбовців будуть відправляти на курси в ЄС.

Нагадаємо, в ЄС назвали дві головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

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