UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД отреагировал на доклад Евросоюза по Украине: учтем рекомендации

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Украине заявили, что документ содержит важные сигналы для дальнейшего сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Популярные новости
Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться 09 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021

"Этот доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС", - говорится в заявлении.

Европарламент осуждает российскую агрессию в Украине и призывает освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. МИД Украины называет это чрезвычайно важным призывом.

"В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации относительно необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - отметили в МИД.

Отметим, Европарламент раскритиковал Украину за коррупцию, которая тормозит реформы, отсутствие политической воли в обеспечении независимости судебной системы. Также в ЕП призвали создать механизм мониторинга за реализацией реформ.

Ранее сообщалось, что украинских госслужащих будут отправлять на курсы в ЕС.

Напомним, в ЕС назвали две главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныЕвропарламент
Читайте также
Коррупция и влияние олигархов: главное из доклада Европарламента по Украине
Енин о катастрофе МАУ: не позволим, чтобы чьи-то интересы были выше жизни человека
Прогноз погоды