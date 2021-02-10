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Українських держслужбовців будуть відправляти на курси в ЄС

Новость на русском → Брюссель, Середа 10 лютого 2021 22:19
Українських держслужбовців будуть відправляти на курси в ЄС Фото: Ольга Стефанішина, Денис Шмигаль та Олівер Варгеї (eu-ua.org)
Автор: Дмитро Левицький

Україна та ЄС домовилися про спільний проект щодо запуску освітньої програми для українських держслужбовців "Проект розбудови спроможності Natolin4Capacity". Віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та єврокомісар Олівер Варгеї підписали відповідний лист.

Про це повідомив Євроінтеграційний портал.

Єврокомісія виділить на реалізацію цього проекту грант у розмірі 2,45 млн євро. Ці кошти підуть на навчання українських держслужбовців в Коледжі Європи у Польщі.

"Зшивання України з ЄС потребує професійних фахівців. Якщо ми хочемо, аби в Україні діяли такі ж закони, як і в ЄС, то маємо з особливою відповідальністю підходити до навчання наших кадрів... Це шлях до успішного впровадження Угоди про асоціації - нашої дорожньої карти інтеграції в ЄС", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що запуск такої освітньої програми допоможе українським держслужбовцям вдосконалити свої знання з європейського права та економіки, а також "підвищить потенціал української держслужби загалом".

Нагадаємо, сьогодні в ЄС назвали дві головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Крім того, в ЄС анонсували перегляд торгової частини Угоди про асоціацію. Україна та ЄС почнуть перегляд угоди вже цього року.

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