У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Україна має отримати ще 600 млн євро фінансової допомоги від ЄС.
За словами Домбровскіса, українській стороні потрібно виконати 8 структурних заходів та досягти позитивного прогресу з Міжнародним валютним фондом.
"Надання другого траншу вимагатиме виконання Україною 8 структурних заходів, які Україна зобов'язалася реалізувати, та, по-друге, треба досягти позитивного поступу з МВФ в рамках програми Stand-by. Дуже важливо забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно в ЄС заявили, що отримання Україною макрофінансової допомоги залежить від централізованих закупівель медичних препаратів через державне підприємство.
Крім того, віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла РБК-Україна, коли Україна зможе отримати другий транш макрофінансової допомоги від ЄС.