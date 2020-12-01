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Марш ФОПів: Разумков обіцяє виконати головну вимогу вже сьогодні

Автор: РБК-Україна

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету невідкладно розробити законопроект, який повинен врегулювати проблемне питання, пов'язане з фізичними особами підприємцями (ФОП). Даний законопроект парламент планує прийняти вже сьогодні.

Про це Разумков заявив під час пленарного засідання.

"Зараз о 12:00 я даю доручення профільному комітету невідкладно зібратися і, виходячи з тих законопроектів, які зареєстровані, розробити додатковий законопроект. Так званий законопроект "д", для врегулювання кризи, який ми з вами спостерігаємо вже не перший день на вулиці, і який пов'язаний з врегулюванням питання ФОП", - сказав Разумков.

Відзначимо, сьогодні в урядовому кварталі в Києві проходить марш ФОПів. Зараз демонстранти попрямували маршем на Хрещатик. У зв'язку з цим на Хрещатику тимчасово перекрито рух транспорту. Після планується акція під стінами Офісу президента.

Фото: акція протесту ФОПів (РБК-Україна)

Оновлено, 13.00. Демонстранти прийшли під стіни Офісу президента. Рух по вулиці Хрещатик відновлено.

Фото: протест під ОП (РБК-Україна)

Оновлено, 13:30. Демонстранти знову повернулися під стіни Верховної ради.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 1 грудня, Верховна рада на засіданні планує розглянути ряд законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу.

Також повідомлялося, що парламент скоротив терміни розгляду законів про підтримку бізнесу на час карантину.

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