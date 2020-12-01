Рада скоротила терміни розгляду законів про підтримку бізнесу на час карантину

Верховна рада включила до порядку денного законопроекти президента Володимира Зеленського про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4429-4431.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Парламент також скоротив терміни внесення альтернативних законопроектів.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР включити до порядку денного законопроект, який передбачає по 8 тисяч гривень виплат фізичним особам-підприємцям на час карантину.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав умову розгляду законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. За його словами, закони можна розглянути на цьому пленарному тижні, включивши їх до порядку денного за процедурою Ad hoc. Для цього потрібна згода фракції ОПЗЖ.

Так, глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про підтримку малого і середнього бізнесу повинен набрати чинності до 9 грудня.

Відзначимо, 26 листопада в Раді з'явилися тексти законопроектів президента про підтримку бізнесу на час карантину. Йдеться про проекти №4429-4431.