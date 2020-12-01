У Києві протестують під Радою, поліція перейшла на посилений режим роботи

Сьогодні, 1 грудня, в Києві під стінами Верховної ради проходить акція протесту підприємців. Поліція перейшла на посилений режим роботи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція протесту SaveФОП організована "Союзом захисту підприємців". Основні вимоги - прийняття парламентом законопроектів про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також скасування введення фіскальних касових апаратів.

Фото: протест під Радою (РБК-Україна)

У поліції Києва повідомили, що на посилений режим служби були переведені працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

"Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз'яснювальну роботу, щоб не допустити будь-яких правопорушень і забезпечити мирне проведення заходів", - повідомили в поліції.

Також в поліції відзначили, що в зв'язку з протестом можливі обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями Києва, в тому числі і на вулиці Грушевського.

Відзначимо, під час минулої акції протесту підприємців 17 листопада під Радою сталися сутички з поліцією.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відстрочення введення касових апаратів для ФОПів.

Також повідомлялося, що парламенту рекомендували включити до порядку денного законопроект, який передбачає виплати компенсацій ФОПам на час карантину.