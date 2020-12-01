Сьогодні Рада розгляне питання підтримки бізнесу

Сьогодні, 1 грудня, Верховна рада на засіданні планує розглянути ряд законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. Зокрема, будуть розглянуті законопроекти про підтримку бізнесу на період карантину.

Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, на розгляд парламенту буде винесено президентський законопроект №4430 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період карантину.

Також заплановано розгляд у другому читанні законопроекту №3039а щодо ставки податку на додану вартість за окремими операціями на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу.

Крім цього Рада розгляне питання створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж в Луганській області. Також у другому читанні планують розглянути законопроект №3087-д про Бюро економічної безпеки України, проект закону №3014 "Про електронні комунікації", і №3628 про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Засідання парламенту заплановано на 10:00.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що сьогодні під стінами ВР проходить акція протесту підприємців, які вимагають прийняття законопроектів про підтримку бізнесу.