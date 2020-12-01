Марш ФОПов: Разумков обещает выполнить главное требование уже сегодня

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету безотлагательно разработать законопроект, который должен урегулировать проблемный вопрос, связанный с физическими лицами предпринимателями (ФОП). Данный законопроект парламент планирует принять уже сегодня.

Об этом Разумков заявил во время пленарного заседания.

"Сейчас в 12:00 я даю поручение профильному комитету безотлагательно собраться и, исходя из тех законопроектов, которые зарегистрированы, разработать дополнительный законопроект. Так называемый законопроект "д", для урегулирования кризиса, который мы с вами наблюдаем уже не первый день на улице, и который связан с урегулированием вопроса ФОП", - сказал Разумков.

Отметим, сегодня в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов. Сейчас демонстранты направились маршем на Крещатик. В связи с этим на Крещатике временно перекрыто движение транспорта. После планируется акция под стенами Офиса президента.

Фото: акция протеста ФОПов (РБК-Украина)

Обновлено, 13:00. Демонстранты пришли под стены Офиса президента. Движение по улице Крещатик восстановлено.

Фото: протест под ОП (РБК-Украина)

Обновлено, 13:30. Демонстранты вновь вернулись под стены Верховной рады.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 1 декабря, Верховная рада на заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Также сообщалось, что парламент сократил сроки рассмотрения законов о поддержке бизнеса на время карантина.