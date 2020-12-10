Криза з КСУ: Раді рекомендують відновити повноваження НАЗК

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді відновити повноваження Нацагентства з запобігання корупції. Його діяльність була заблокована через скандальне рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Парламенту рекомендують ухвалити за основу і в цілому відповідні законопроекти №№4470-4471.

У проекті закону №4470 передбачено, що перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК, але запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.

Законопроект №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ньому прописують особливості вручення протоколів про адмінправопорушення суддям.

Передбачено, що основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. При цьому судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або голови Конституційного суду - для судді цього суду.

Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені строки пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що парламент може розглянути ці законопроекти у вівторок, 15 грудня.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня ВР повернула відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи підтримали компромісний документ №4460-д.