RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Криза з КСУ: Раді рекомендують відновити повноваження НАЗК

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді відновити повноваження Нацагентства з запобігання корупції. Його діяльність була заблокована через скандальне рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Парламенту рекомендують ухвалити за основу і в цілому відповідні законопроекти №№4470-4471.

У проекті закону №4470 передбачено, що перевірку усіх декларацій здійснює НАЗК, але запроваджено механізм скарги для судді, якщо він відчуває, що в процесі перевірки декларації на нього здійснюється тиск.

Законопроект №4471 вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У ньому прописують особливості вручення протоколів про адмінправопорушення суддям.

Передбачено, що основний спосіб вручення таких протоколів - шляхом надсилання поштою. При цьому судді Конституційного суду дається можливість за його бажанням або особисто надати пояснення по суті протоколу, або зробити це в присутності або інспектора Вищої ради правосуддя - для судді, або голови Конституційного суду - для судді цього суду.

Однак якщо НАЗК не отримало у встановлені строки пояснення судді, воно може передавати документи на розгляд до суду.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що парламент може розглянути ці законопроекти у вівторок, 15 грудня.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня ВР повернула відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи підтримали компромісний документ №4460-д.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныВерховна РадаНАПК