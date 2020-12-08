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У СН розповіли, коли Рада розгляне закон про особливий статус ОРДЛО

Новость на русском → Донбас, Вівторок 08 грудня 2020 19:02
У СН розповіли, коли Рада розгляне закон про особливий статус ОРДЛО Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що парламент може розглянути законопроект про продовження особливого статусу Донбасу у вівторок, 15 грудня. Його хочуть продовжити ще на рік.

Про це вона сказала у коментарі РБК-Україна.

"До бюджету планується як мінімум розглянути законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей. Там ми просто змінюємо 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2021 року. Він має бути до бюджету, наскільки я памятаю... Такий план попередній", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що 15 грудня запланований і розгляд двох законопроектів №№4470-4471 по виходу з конституційної кризи, які напрацювала робоча група.

"Також будуть розглянуті законопроекти, які були напрацьовані у робочій групі, тому ми очікуємо, що буде підтримка (у залі, - ред.)", - сказала парламентар.

Нагадаємо, в Раду 7 грудня внесли проект закону про продовження особливого статусу Донбасу.

Крім того, парламенту пропонують прийняти закон для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, також робоча група ВР розробила законопроект, покликаний врегулювати конституційну кризу в Україні. У ньому прописане створення механізму контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства.

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