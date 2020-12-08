У Раду внесли закон для розблокування роботи НАЗК: що зміниться

У Верховній раді 7 грудня зареєстрували законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ зареєстровано за №4470.

Закон пропонує відновити повноваження НАЗК, у тому числі стосовно суддів і суддів КСУ. У документі прописані окремі особливості порядку реалізації Нацагентством повноважень щодо суддів.

Проект вносить зміни до ЗУ "Про запобігання корупції", якими пропонується забезпечити повноцінне функціонування НАЗК, наділити його необхідними повноваженнями і правами.

Документ прописує порядок реагування агентства на виявлення порушень відповідного закону, виявлення ознак корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Встановлюються особливості такого реагування у разі вчинення даних дій суддями або суддями КСУ.

У законі передбачений відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також вводиться правове регулювання особливостей врегулювання конфлікту інтересів, прописаний порядок контролю, повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суб'єктів декларування; а також порядок здійснення деяких додаткових заходів фінконтролю.

У документі передбачили й особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя щодо суддів і суддів КСУ.

Нагадаємо, робоча група ВР також розробила законопроект, покликаний врегулювати конституційну кризу в Україні. Документ передбачає створення механізму контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня парламент повернув відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи підтримали компромісний документ №4460-д.