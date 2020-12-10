Кризис с КСУ: Раде рекомендуют восстановить полномочия НАПК

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной раде восстановить полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции. Его деятельность была заблокирована из-за скандального решения Конституционного суда Украины.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Парламенту рекомендуют принять за основу и в целом соответствующие законопроекты №№4470-4471.

В проекте закона №4470 предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Законопроект №4471 вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В нем прописывают особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.

Предусмотрено, что основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. При этом судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.

Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что парламент может рассмотреть эти законопроекты во вторник, 15 декабря.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря ВР вернула ответственность за ложь в декларациях. Нардепы поддержали компромиссный документ №4460-д.