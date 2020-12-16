RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація повинна взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей з Донбасу, досягнутих на нормандському саміті в Парижі в 2019 році. Позиція лідерів цього формату є головним орієнтиром для Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає прес-служба делегації Telegram.

Повідомляється, що на відеоконференції ТКГ не було голови російської делегації Бориса Гризлова. Сьогодні українська сторона підтвердила готовність послідовно виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій "План спільних кроків".

"Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію про необхідність виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона продовжує наполягати на реалізації наступних заходів:

  • безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до полонених
  • звільнення полонених
  • розблокування російською стороною роботи КПВВ
  • фіналізація домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування
  • фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення
  • забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії.

Цього тижня Україна продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Це необхідно для мирних переговорів з російською стороною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасКравчук