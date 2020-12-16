Кравчук вимагає від РФ виконати домовленості нормандського саміту в Парижі

Російська Федерація повинна взяти політичну відповідальність за виконання домовленостей з Донбасу, досягнутих на нормандському саміті в Парижі в 2019 році. Позиція лідерів цього формату є головним орієнтиром для Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає прес-служба делегації Telegram.

Повідомляється, що на відеоконференції ТКГ не було голови російської делегації Бориса Гризлова. Сьогодні українська сторона підтвердила готовність послідовно виконувати мінські угоди і знову запропонувала свій "План спільних кроків".

"Кравчук принципово вимагає від російської сторони як учасника ТКГ взяти на себе політичну відповідальність і офіційно визначити свою позицію про необхідність виконати домовленості, досягнуті на найвищому рівні в Парижі", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона продовжує наполягати на реалізації наступних заходів:

безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до полонених

звільнення полонених

розблокування російською стороною роботи КПВВ

фіналізація домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення

забезпечення вільного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії.

Цього тижня Україна продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Це необхідно для мирних переговорів з російською стороною.