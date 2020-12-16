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Кравчук требует от РФ выполнить договоренности нормандского саммита в Париже

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация должна взять политическую ответственность за выполнение договоренностей по Донбассу, достигнутых на нормандском саммите в Париже в 2019 году. Позиция лидеров этого формата является главным ориентиром для Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает пресс-служба делегации в Telegram.

Сообщается, что на видеоконференции ТКГ не было главы российской делегации Бориса Грызлова. Сегодня украинская сторона подтвердила готовность последовательно выполнять минские соглашения и снова предложила свой "План совместных шагов".

"Кравчук принципиально требует от российской стороны как участника ТКГ взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона продолжает настаивать на реализации следующих мер:

  • беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к пленным
  • освобождение пленных
  • разблокировка российской стороной работы КПВВ
  • финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования
  • финализация договоренности о четырех новых участках разведения
  • обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что диалог с Россией необходим для построения стратегии.

На этой неделе Украина продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Это необходимо для мирных переговоров с российской стороной.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассКравчук