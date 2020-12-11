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Зустріч радників "нормандської четвірки" пройде найближчим часом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 14:14
Зустріч радників "нормандської четвірки" пройде найближчим часом Фото: Михайло Подоляк (facebook.com/mpodolyak)
Автор: Мілан Лєліч

Зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників повинна відбутися найближчим часом. Така зустріч можлива після 14 грудня.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

За його словами, Росія погодилася на зустріч після проведення об'єктивного аналізу виконання угод паризького саміту.

"Росіяни довгий час не погоджувалися на таку зустріч. Але після того, як був проведений об'єктивний аналіз паризьких угод - що і як виконано, особливо в гуманітарній частині, розведенні, "перехідній" інфраструктурі - і публічно це було показано, очевидно, що і Франція, і Німеччина погодилися на те, що зустріч на рівні політичних радників потрібна. Тому довелося погодитися і Росії", - сказав Подоляк.

Раніше радник української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Росія хоче провести зустріч радників "нормандської четвірки" до кінця року.

При цьому глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не бачить підстав для проведення нормандської зустрічі в 2021 році.

Також РБК-Україна писало, що Росія виключила можливість проведення зустрічі лідерів нормандського формату найближчим часом.

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