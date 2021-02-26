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Німеччина вивчає чотири варіанти щодо "Північного потока-2", - Handelsblatt

Автор: РБК-Україна

Німеччина на сьогодні вивчає чотири варіанти розвитку подій щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Серед них заморозка проекту, а також ігнорування санкцій США.

Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Повідомляється, що в розпорядженні Handelsblatt опинилася доповідь Держдепу США, в якій йдеться про чотири варіанти розвитку подій.

Зокрема, згідно з документом, Берлін розглядає можливість впровадження так званого "механізму відключення" газопроводу, якщо Росія припинить транзит через Україну. У такому разі США відмовляться від введення санкцій.

Другий варіант передбачає тимчасове заморожування будівництва для подальших переговорів Німеччини та США. Передбачається, що може з'явитися комісія для вироблення практичних рішень з газопроводу.

Третій сценарій полягає в наданні інвестиційної допомоги Україні, що дозволить пом'якшити позицію Вашингтона. Четвертий - це продовження будівництва "Північного потоку-2", незважаючи на загрозу санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільша глобальна страхова компанія Axa вийшла з проекту "Північний потік-2".

До цього проект покинув великий інвестор.

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