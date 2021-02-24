"Північний потік-2" покинув один з найбільших інвесторів

Німецька компанія Wintershall Dea припинила фінансування проекту "Північний потік-2". Вона була одним з найбільших інвесторів.

Про це йдеться в звіті на сайті компанії

У заяві йдеться, що участь компанії обмежується наданням позик разом з ще чотирма європейськими енергетичними компаніям (Engie, OMV, Shell and Uniper).

"Платежі компанії в рамках кредиту Nord Stream 2 AG становлять 730 мільйонів євро і були завершені до перегляду рекомендацій до статті 232 закону "Про протидію супротивникам Америки через санкції" (CAATSA)", - йдеться у звіті.

Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".