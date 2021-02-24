Пастка для всієї Європи: Зеленський та Дуда обговорили протидію "Північному потоку-2"
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".
Зеленський та Дуда скоординували кроки щодо подальшої протидії реалізації російського проекту, а також домовилися максимально залучати міжнародну спільноту до блокування будівництва "Північного потоку-2".
"Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту - це гарантія енергетичної безпеки Європи", - наголосив Зеленський.
Як зазначають в ОП, президент Польщі погодився з українським лідером у тому, що країнам потрібно докласти максимум зусиль, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.
Газопровід "Північний потік-2" - російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України. Запуск газопроводу "Північний потік-2" загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть збитків державному бюджету та загрожуватиме безпеці країни.
Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Польщі нещодавно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2"
Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" експерти пояснили, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.