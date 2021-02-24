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Пастка для всієї Європи: Зеленський та Дуда обговорили протидію "Північному потоку-2"

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 22:13
Пастка для всієї Європи: Зеленський та Дуда обговорили протидію "Північному потоку-2" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з очільником Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили протидію будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський та Дуда скоординували кроки щодо подальшої протидії реалізації російського проекту, а також домовилися максимально залучати міжнародну спільноту до блокування будівництва "Північного потоку-2".

"Цей проект, по суті, - пастка для всієї Європи. Його не можна допустити. Подальше посилення санкцій проти цього проекту - це гарантія енергетичної безпеки Європи", - наголосив Зеленський.

Як зазначають в ОП, президент Польщі погодився з українським лідером у тому, що країнам потрібно докласти максимум зусиль, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Газопровід "Північний потік-2" - російський проект, мета якого - з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України. Запуск газопроводу "Північний потік-2" загрожує транзиту газу через територію України, що завдасть збитків державному бюджету та загрожуватиме безпеці країни.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Польщі нещодавно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" експерти пояснили, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.

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