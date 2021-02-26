Германия изучает четыре варианта по "Северному потоку-2", - Handelsblatt

Сообщается, что в распоряжении Handelsblatt оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.

В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода, если Россия остановит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.

Второй вариант предусматривает временную заморозку строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.

Третий сценарий заключается в оказании инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый - это продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на угрозу санкций.