Германия изучает четыре варианта по "Северному потоку-2", - Handelsblatt

Германия на сегодня изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2". Среди них заморозка проекта, а также игнорирование санкций США.
Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.
Сообщается, что в распоряжении Handelsblatt оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.
В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода, если Россия остановит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.
Второй вариант предусматривает временную заморозку строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.
Третий сценарий заключается в оказании инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый - это продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на угрозу санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2".
До этого проект покинул большой инвестор.