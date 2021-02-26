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Германия изучает четыре варианта по "Северному потоку-2", - Handelsblatt

Автор: РБК-Украина

Германия на сегодня изучает четыре варианта развития событий по завершению строительства газопровода "Северный поток-2". Среди них заморозка проекта, а также игнорирование санкций США.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Сообщается, что в распоряжении Handelsblatt оказался доклад Госдепа США, в котором говорится о четырех вариантах развития событий.

В частности, согласно документу, Берлин рассматривает возможность внедрения так называемого "механизма отключения" газопровода, если Россия остановит транзит через Украину. В таком случае США откажутся от введения санкций.

Второй вариант предусматривает временную заморозку строительства для дальнейших переговоров Германии и США. Предполагается, что может появиться комиссия для выработки практических решений по газопроводу.

Третий сценарий заключается в оказании инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Четвертый - это продолжение строительства "Северного потока-2", несмотря на угрозу санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая глобальная страховая компания Axa вышла из проекта "Северный поток-2".

До этого проект покинул большой инвестор.

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