Справа ПриватБанку: стали відомі імена підозрюваних

Трьом колишнім менеджерам ПАТ КБ "ПриватБанк" оголосили підозри. Стали відомі їхні імена.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.
Підозри повідомили:
Повідомлення про підозру Дубілету і Бичихиній направлено по пошті, оскільки вони відсутні за місцем проживання.
Екс-посадовців звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).
Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку, який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня.
Раніше повідомлялось, що фігурант справи "ПриватБанку" намагався втекти до Австрії після "зливу" інформації з Офісу генерального прокурора. Цей факт мають намір розслідувати окремо.
Нагадаємо, НАБУ провело спецоперацію, в ході якої в "Борисполі" посадили чартер з колишнім першим заступником голови правління банку.