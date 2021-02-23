Справа ПриватБанку: стали відомі імена підозрюваних

Підозри повідомили:

колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету,

начальнику департаменту финменеджмента Олені Бичихиній,

колишньому першому заступнику голови правління Володимиру Яценку.

Повідомлення про підозру Дубілету і Бичихиній направлено по пошті, оскільки вони відсутні за місцем проживання.

Екс-посадовців звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління ПриватБанку, який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня.