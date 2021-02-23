Дело ПриватБанка: стали известны имена подозреваемых

Трем бывшим менеджерам ПАО КБ "ПриватБанк" объявили подозрения. Стали известны их имена.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.
Подозрение сообщили:
Сообщения о подозрении Дубилету и Бычихиной направлены по почте, поскольку они отсутствуют по месту жительства.
Экс-чиновников обвиняют в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянным по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).
В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю председателя правления Приватбанка, который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены.
Ранее сообщалось, что фигурант дела ПриватБанка пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора. Этот факт намерены расследовать отдельно.
Напомним, НАБУ провело спецоперацию, в ходе которой в "Борисполе" посадили чартер с бывшим первым заместителем председателя правления банка.