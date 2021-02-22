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Справа ПриватБанку: в "Борисполі" посадили літак, проходить спецоперація

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 14:40
Справа ПриватБанку: в "Борисполі" посадили літак, проходить спецоперація Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку літак, який вилетів з Дніпра. Правоохоронці проводять спецоперацію, яка може бути пов'язана зі справою "ПриватБанку".

Про це повідомили джерела РБК-Україна в Державній авіаційній службі.

За словами співрозмовника, проходить секретна операція правоохоронних органів України, яка може бути пов'язана зі справою "ПриватБанку". Він також зазначив, що люди, які летіли на цьому борту, не виходять з літака.

За даними джерел, опитаних РБК-Україна, на борту міг знаходитися колишній перший заступник голови правління "ПриватБанку". Зокрема, до націоналізації банку таку посаду займали Олег Гороховський та Володимир Яценко.

Ще один співрозмовник видання підтвердив, що на борту знаходиться колишній перший заступник голови правління банку Володимир Яценко.

Нагадаємо, в грудні 2020 рік генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство у справі "ПриватБанку" почало рухатися в "потрібному руслі". До цього в травні директор НАБУ Артем Ситник говорив, що у справі про націоналізацію мають оголосити перші підозри.

Відзначимо, раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що Національний банк України буде захищати законність націоналізації "ПриватБанку". У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника банку Ігоря Коломойського і визнав націоналізацію незаконною.

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