Вибори в Україні і протести в Білорусі: новини за вихідні

Українці проголосували на місцевих виборах, автокефалію ПЦУ визнала четверта церква, в Білорусі по всій країні тривають протести. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 24-25 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна
В Україні пройшли місцеві вибори
За результатами місцевих виборів 2020 в Україні визначаться нові склади обласних, міських, районних і сільських рад. Підсумки голосування ЦВК оголосить 3-6 листопада, а перші дані екзит-полів з'являться відразу після закриття виборчих дільниць 25 жовтня.
Детальніше про те, як пройшли вибори місцевих рад та дані езкит-полів - в матеріалі РБК-Україна.
Арахамія заявив про стеження за ним, в поліції планують відкрити справу
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що виявив під колесами свого автомобіля пристрій для стеження. У поліції вирішується питання про відкриття справи. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.
За словами Арахамії, спрацював датчик тиску шин його автомобіля. "Вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними пристрій стеження", - написав він у Facebook.
Автокефалію ПЦУ визнала четверта церква
Православна церква Кіпру визнала автокефалію Православної церкви України. Таким чином, ПЦУ визнали вже чотири церкви. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.
Про визнання помісної Православної церкви України заявив предстоятель ПЦК архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризост II під час літургії в суботу, 24 жовтня.
Кличко заразився коронавірусом
Мер Києва Віталій Кличко заразився коронавірусом. Позитивний результат тесту на COVID-19 Кличко отримав в суботу, 24 жовтня. Про це мер столиці написав Telegram.
Кличко зазначив, що почуває себе добре. При цьому мер відправиться на самоізоляцію і продовжить працювати з дому.
Правозахисники повідомляють про майже 300 затриманих на протестах в Білорусі
В Білорусі 25 жовтня по всій країні пройшли акції протесту під назвою "Народний ультиматум". Правозахисний центр "Весна" повідомляє про щонайменше 280 затриманих в ході протестів.
Більшість затриманих сьогодні людей в Мінську. Також є затримані в Гродно, Бресті, Гомелі, Пінську.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила про початок загального страйку в країні з понеділка, 26 жовтня.
Україна в день місцевих виборів перейшла на зимовий час
Дію літнього часу в Україні скасовано 25 жовтня 2020 року в 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня Україна перейшла на зимовий час, годинникову стрілку перевели на одну годину назад.