Арахамія заявив про стеження за ним, в поліції планують відкрити справу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що виявив під колесами свого автомобіля пристрій для стеження. У поліції вирішується питання про відкриття справи.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

За словами Арахамії, близько 13:25 після того, як нардеп приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин його автомобіля.

"Вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними пристрій стеження", - написав він у Facebook.

У поліції повідомили, що вже були проведені першочергові слідчі дії.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в середині серпня у Броварах відбувся підпал автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми". Тоді журналісти заявили, що за автомобілем велося стеження. При цьому правоохоронці факт стеження спростували.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України викрила злочинне угруповання з майже 100 осіб. До її складу входили як колишні, так і нинішні правоохоронці. Банда займалася незаконним прослуховуванням, рейдерством, а також готувала провокації на виборах в Донецькій області.