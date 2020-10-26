Выборы в Украине и протесты в Беларуси: новости за выходные

Украинцы проголосовали на местных выборах, автокефалию ПЦУ признала четвертая церковь, в Беларуси по всей стране продолжаются протесты. Подробнее о том, что произошло на выходных, 24-25 октября, - в материале РБК-Украина

В Украине прошли местные выборы

По результатам местных выборов 2020 в Украине определятся новые составы областных, городских, районных и сельских советов. Итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября, а первые данные экзит-полов появятся сразу после закрытия избирательных участков 25 октября.

В Центральной избирательной комиссии уточнили явку избирателей на местных выборах 25 октября. По состоянию на 22:00 вчерашнего дня по итогам обработки 98,65% информации от территориальных избирательных комиссий она составляет 36,98%.

Объявлены результаты экзит-пола выборов мэра Киева. Побеждает действующий глава города Виталий Кличко.

Во время опроса, который по решению президента Владимира Зеленского был проведен во время местных выборов 25 октября, украинцы положительно ответили на все пять вопросов. Однако мнения по поводу свободной экономической зоны на Донбассе разделились.

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области работали незаконная участковая избирательная комиссия. Она параллельно проводила голосование с настоящей УИК и переманювала избирателей.

Национальная полиция Украина открыла уже 77 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах. Такие факты зафиксированы во всех областях.

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с проведением местных выборов. Дипломаты назвали выборы 25 октября "демократией в действии".

Подробнее о том, как прошли выборы местных советов и данные экзит-полов - в материале РБК-Украина.

Арахамия заявил о слежке за ним, в полиции планируют открыть дело

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что выявил под колесами своего автомобиля устройство для слежения. В полиции решается вопрос об открытии дела. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам Арахамии, сработал датчик давления шин его автомобиля. "Вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", - написал он в Facebook.

Автокефалию ПЦУ признала четвертая церковь

Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, ПЦУ признали уже четыре церкви. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

О признании поместной Православной церкви Украины заявил предстоятель ПЦК архиеписком Новой Юстинианы и всего Кипра Хризост II во время литургии в субботу, 24 октября.

Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 Кличко получил в субботу, 24 октября. Об этом мэр столицы написал в Telegram.

Кличко отметил, что чувствует себя хорошо. При этом мэр отправится на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

Правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси

В Беларуси 25 октября по всей стране прошли акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.

Большинство задержанных сегодня людей в Минске. Также есть задержанные в Гродно, Бресте, Гомеле, Пинске.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки в стране с понедельника, 26 октября.

Украина перешла на зимнее время

Действие летнего времени в Украине отменено 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время, часовая стрелка перевелась на один час назад.