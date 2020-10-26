Выборы в Украине и протесты в Беларуси: новости за выходные

Украинцы проголосовали на местных выборах, автокефалию ПЦУ признала четвертая церковь, в Беларуси по всей стране продолжаются протесты. Подробнее о том, что произошло на выходных, 24-25 октября, - в материале РБК-Украина
В Украине прошли местные выборы
По результатам местных выборов 2020 в Украине определятся новые составы областных, городских, районных и сельских советов. Итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября, а первые данные экзит-полов появятся сразу после закрытия избирательных участков 25 октября.
Подробнее о том, как прошли выборы местных советов и данные экзит-полов - в материале РБК-Украина.
Арахамия заявил о слежке за ним, в полиции планируют открыть дело
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что выявил под колесами своего автомобиля устройство для слежения. В полиции решается вопрос об открытии дела. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.
По словам Арахамии, сработал датчик давления шин его автомобиля. "Вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", - написал он в Facebook.
Автокефалию ПЦУ признала четвертая церковь
Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, ПЦУ признали уже четыре церкви. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
О признании поместной Православной церкви Украины заявил предстоятель ПЦК архиеписком Новой Юстинианы и всего Кипра Хризост II во время литургии в субботу, 24 октября.
Кличко заразился коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Положительный результат теста на COVID-19 Кличко получил в субботу, 24 октября. Об этом мэр столицы написал в Telegram.
Кличко отметил, что чувствует себя хорошо. При этом мэр отправится на самоизоляцию и продолжит работать из дома.
Правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси
В Беларуси 25 октября по всей стране прошли акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.
Большинство задержанных сегодня людей в Минске. Также есть задержанные в Гродно, Бресте, Гомеле, Пинске.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале всеобщей забастовки в стране с понедельника, 26 октября.
Украина перешла на зимнее время
Действие летнего времени в Украине отменено 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время, часовая стрелка перевелась на один час назад.